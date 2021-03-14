مكافحة الارهاب يكشف حقيقة فتح باب التطوع على ملاكه

كشف جهاز مكافحة الارهاب، الاحد (14 آذار 2021)، حقيقة فتح باب التطوع على ملاكه.

وذكر الجهاز في بيان ورد إنه "ينفي الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الإجتماعي والتي تفيد بفتح باب التطوع على ملاك جهاز مُكافحة الإرهاب".

واضاف، "نود تحذير المواطنين الأحبة بضرورة عدم تصديق مثل هذه الأخبار وأنتقاء الخبر من مصادره الرسمية".

وطالب الجهاز عبر البيان، اعتماد "صفحاته الرسمية لمتابعة المنشورات الحقيقة والبيانات الصادرة عن جهاز مكافحة الارهاب".

يشار الى ان تقارير اعلامية وصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تداولت خبرا بشأن فتح باب التطوع على ملاك جهاز مكافحة الارهاب، قبل ان يتم نفسه رسميا.