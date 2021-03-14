الخارجية الإيرانية تقدم مقترحا لالغاء تأشيرات الدخول مع العراق

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، الأحد (14 اذار 2021)، تقديم مقترح الى مجلس الوزراء الإيراني يقضي بإلغاء تاشيرات الدخول مع العراق للمصادقة عليه.

وأفاد الموقع الاعلامي لمكتب مجلس الوزراء في ايران، بأن "وزارة الخارجية قدمت مقترح الغاء تأشيرات الدخول مع العراق الى مجلس الوزراء للمصادقة عليه بالنظر الى التوصل لاتفاق مبدأي مع الجانب العراقي بهذا الشأن".

وأضاف، أن "المقترح المذكور أدرج على جدول أعمال اللجنة السياسية والدفاعية في مجلس الوزراء لدراسته واتخاذ القرار اللازم بشأنه".