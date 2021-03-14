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الفتح يتهم الكرد برفع سقف المطالب لعرقلة تمرير الموازنة


اتهم تحالف الفتح، الاحد، الكرد برفع سقف المطالب وزيادة فقرات امتيازات مع كل تقارب يحصل بشان الموازنة والتسبب بتأخر تمريرها.

وقالت النائب عن الفتح ميثاق الحامدي في حديث صحفي ان “الكتل السياسية بالإجماع الشيعية منها والسنية قدمت ملاحظاتها بشان الموازنة منذ الايام الاولى من استلام الموازنة وجرى تعجيلها والاتفاق بشأنها”.

واضافت ان “الكرد الوحيدين الذين حتى الان لم يتم الاتفاق معهم بشان مطالبهم غير القانونية رغم مرور عدة اشهر”، مشيرا الى انه “مع كل اتفاق على الموازنة والتهيؤ لتمريرها يرفع الكرد سقف مطالبهم  ويطالبون بإضافة فقرات من الامتيازات الاخرى لعرقلة الموازنة”.

وافادت الحامدي ان “الكتل السنية والشيعية لايوجد لديها اي خلاف على الموازنة وما يعيق تمريرها هو مطالب الكرد التي بدت تتصاعد يوم بعد اخر على حساب حقوق المحافظات الاخرى”

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الفتح يتهم الكرد برفع سقف المطالب لعرقلة تمرير الموازنة
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