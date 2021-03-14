معاون امر اللواء 30 في الحشد الشعبي : من يشكل على عمليات الحشد الشعبي عليه الحضور الى ارض المعركة

انتقد معاون امر اللواء 30 في الحشد الشعبي في محافظة ديالى، أبو الحر البصري، الاحد، الذين يتحدثون عن فصائل الحشد ولا يملكون تصورا كاملا عن دوره في الحرب وطبيعة الأرض التي يتنقل عليها.

وقال البصري، في تصريح صحفي، ان” المناطق المختلفة التي يتواجد فيها العناصر الإرهابية اغلبها مناطق غير منبسطة وبالتالي هناك صعوبة يواجهها افراد الحشد الشعبي في التنقل ما سبب تأخر عمليات انهاء تواجد تلك العصابات إضافة الى نقص العدة”.

وأضاف، ان” من يتكلم عن عمليات الحشد وعن دوره لا يملك تصورا كاملا عن المناطق العسكرية التي يتنقل بها”، منوها الى ان” طبيعة تلك المناطق تتطلب وضع نقاط مرابطة كل بضعة امتار للسيطرة على تحركاتهم”.

ونوه الى ان” كثرة الحديث عن الحشد الشعبي ليس بالجديد ولا يوثر على طبيعة العمليات ومقاتله العدو أينما وجد على ارض البلاد”، مشيرا الى ان” من ينتقد عليه الحضور الى ارض المعركة واثبات العكس”.

وأشار الى ان” بدل هذا الحديث والانتقادات من قبل البعض لقوات الحشد الشعبي عليهم ان يسعوا الى تقديم الدعم لهذه القوات التي تفتقر الى اسبط المعدات العسكرية وهي تواجه عصابات مدعوة من قبل دول عظمى”