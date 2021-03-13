إخماد حريق ضخم داخل مجمعات تجارية وسط كربلاء

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم السبت، إخماد حادث حريق كبير اندلاع داخل مجمعات تجارية لبيع الزيوت والادوات الاحتياطية للسيارات في مركز محافظة كربلاء.

وقالت المديرية في بيان، إن "فرقها طوقت وعزلت مكان الحادث وابعدت خطر النيران عن المجمعات المجاورة لتنفذ بعدها عمليات الاقتحام المباشر وسط المجمعات المحترقة بهدف تسريع السيطرة واخماد الحريق رغم صعوبة اطفاء المواد المحترقة المكونة من زيوت ومواد البلاستيكية ومطاطية والتي ينتج عن احتراقها نواتج حريق كثيفة من الدخان والابخرة السامة حيث يصعب معه تنفيذ رجل الدفاع المدني الدخول لإخماد النيران رغم ارتدائهم لأجهزة التنفس ويعدم الرؤيا في محل الحادث".

وبينت أن "فرق الدفاع المدني بذلت جهوداً كبيرة حتى تمكنت من احتواء وانهاء الحادث واخماد النيران بوقت قياسي دون تسجيل خسائر بشرية مع تحجيم اضرارها المادية".

وأشارت المديرية إلى "فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لمعرفة اسباب اندلاع الحريق بادئ الامر".