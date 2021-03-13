الأخبار

النزاهة النيابية: تفعيل ملف استرداد الأموال مرهون بالتنسيق بين المؤسسات


أكدت لجنة النزاهة النيابية، اليوم السبت، أن ملف استرداد الأموال المنهوبة والمحجوزة في الخارج، يفتقد إلى التنسيق المؤسساتي المتكامل.

وقالت عضو اللجنة عالية نصيف في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن "كل المؤسسات المعنية بهذا الملف لا تنسق فيما بينها بل تعمل كل واحدة على حدة دون التنسيق مع المؤسسات الاخرى".

وأضافت، أن "الكثير من مؤسسات الدولة في المساءلة والعدالة ووزارة الداخلية والإنتربول في الخارج والبنك المركزي وهيئات النزاهة تعمل على موضوع استرداد الاموال المنهوبة لكن لا يوجد تنسيق فيما بينها".

وأكدت ضرورة "التشديد في الاتصالات من أجل استرجاع العقارات الخارجية، وللأسف لا يوجد تنسيق بين وزارتي الخارجية والمالية بهذا الصدد"،

مشيرة الى أن "التنسيق والتكامل، يحتاجان الى إقامة دعاوى خارجية تتطابق مع قانون الدول التي توجد فيها الاموال المنهوبة".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
النائبة هدى سجاد تعلن إصابتها بفيروس كورونا
إخماد حريق ضخم داخل مجمعات تجارية وسط كربلاء
النزاهة النيابية: تفعيل ملف استرداد الأموال مرهون بالتنسيق بين المؤسسات
خمسة مرشحين لمنصب محافظ ذي قار يمرون من "بوابة" الغزي وجوحي لمقابلة الكاظمي
الداخلية : تحرير مختطف والقبض على الجناة في بغداد
سياسي لبناني: المرجعية رعت تشكيل الحشد الذي حمى الوجود المسيحي
القبض على إرهابي وضبط كدسين من المواد المتفجرة والأسلحة في الانبار
قيادي ايزيدي: حزب بارزاني يريد إثارة الفوضى في سنجار
اندلاع حريق كبير في منطقة الحي الصناعي في محافظة كربلاء المقدسة
الرئيس الفلسطيني يبعث رسالة للسيد السيستاني.. هذه فحواها
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 93.11
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 2.85
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
علي جبر محيبس عبد : مناشدة إلى السيد مدير المرور العام المحترم: السلام عليكم. بعد التحية والسلام أود أن أطرح لسيادتكم هذه ...
الموضوع :
شكوى إلى مديرية مرور بغداد
زيد مغير : سيدي الكريم الدكتور نعمة المحترم بعد التحية هنا واجب على وزارة التربية والتعليم على ان تقف من ...
الموضوع :
لأنك العظيم محمد..!
زيد مغير : اعلامنا يجب ان يكون اقوى لانه الحق مثلا الممول الرئيسي لداعش هو محمد عبد العزيز النجيفي شقيق ...
الموضوع :
من أكاذيب وافتراءات دواعش السياسة عبيد وجحوش صدام
رسول حسن..... كوفه : الشيخ جلال الدين السلام عليكم ارجو بيان رواية... عبد الله من ال فلان في ظل المتغيرات الحديثه ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير : لا خروج لليماني الا بالتزامن مع خروج السفياني والخراساني
رسول حسن.... كوفه : لعله ياتي ذلك اليوم الذي نستعيد به بساطتنا وكرامتنا واحترامنا لكبارنا وعطفنا على صغارنا ونلتف حول كبيرنا ...
الموضوع :
إصبع على الجرح..إستراحة..قرار تحت الإضطرار..!
رسول حسن..... كوفه : السيد الزبيدي المحترم هذه الانباء سياسيه وموجهه لاشخاص معينين وليست لعامة الناس لما فيها من الغموض الناس ...
الموضوع :
الزبيدي يكشف عن “مؤامرة” اخطر من سقوط الموصل ستشمل بغداد والنجف وكربلاء
رسول حسن..... كوفه : عدو العلم الجهل والشيخ الصغير عالم جليل وترابهم لايخفي جواهرنا. ...
الموضوع :
موقع الفيسبوك يحذف صفحة سماحة الشيخ جلال الدين الصغير الشخصية
رسول حسن..... كوفه : هل نرى حزبا يتبلور قريبا تحت راية المرجعية الرشيده يقودنا نحو بر الامان انها حلمنا الاملين تحقيقه ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير : لا صحة لتسمية اليماني الموعود باسم حسين او حسن
رسول حسن..... كوفه : هذه الخارطه هي حلم الاكراد الذي لم يحققوه لهم في سايكس بيكو ووعدوهم به ابان استفتائهم موخرا ...
الموضوع :
حكومة كردستان العراق تصدر توضيحاً بشأن طابع 'تذكاري' للبابا أغضب دول الجوار
رسول حسن..... كوفه : كنت اتمنى من الاحزاب السياسيه لاسيما الشيعية منها ان يعلنوا استقالاتهم عندما اغلقت المرجعية ابوابها بوجوههم او ...
الموضوع :
خيبوا أملي ولا استقبلهم’’.. هذا ما قاله السيد السيستاني للبابا عن الطبقة السياسية في العراق
فيسبوك