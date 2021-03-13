الداخلية : تحرير مختطف والقبض على الجناة في بغداد

اعلنت وزارة الداخلية اليوم السبت تحرير مختطف والقبض على الجناة في العاصمة بغداد.

وقالت الوزارة في بيان ان بعد توافر معلومات لمكتب مكافحة اجرام النهراون حول حادث خطف احد المواطنين ضمن قاطع المسؤولية جنوب العاصمة بغداد، تم على الفور تشكيل فريق عمل والانتقال الى محل الحادث وبعد التحري وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالوسائل الفنية الحديثة.

تم التوصل الى الجناة وتحديد مكان تواجدهم وبعد استحصال الموافقات القضائية تم إلقاء القبض على متهمين اثنين وبدلالتهما تم تحرير المخطوف من داخل دارهما، حيث تم عرض المتهمين على انظار السيد قاضي التحقيق وقرر توقيفهما وفق احكام المادة ٤٢١ من قانون العقوبات عن جريمة الخطف