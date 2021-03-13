سياسي لبناني: المرجعية رعت تشكيل الحشد الذي حمى الوجود المسيحي

اعتبر النائب اللبناني السابق ناصر قنديل، السبت ، ان زيارة البابا فرنسيس إلى مدينة النجف الاشرف تأتي لترجمة مشروع حلف المرجعيات، مشيرا إلى أن المرجعية رعت تشكيل الحشد الشعبي الذي حمى الوجود المسيحي في العراق.

وقال قنديل في تصريح لـ/المعلومة/، إن “زيارة البابا فرنسيس ممثلا عن مسيحي الشرق عابر لكنائسهم الغارقة في خصوصيات محلية”، مبينا أن “الهدف من زيارة البابا لترجمة مشروع حلف مع مرجعية النجف”.

وأضاف، أن “مرجعية النجف رعت تشكيل الحشد الشعبي الذي حمى الوجود المسيحي في العراق”، لافتا الى ان “تقوية ضعف الحكومات كانت بحاجة لهكذا زيارة”.