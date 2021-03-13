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قيادي ايزيدي: حزب بارزاني يريد إثارة الفوضى في سنجار


اتهم القيادي الايزيدي قادر مراد، السبت، الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود البارزاني والإعلام التابع له بمحاولة إثارة الفوضى في قضاء سنجار.

وقال مراد في تصريح لـ/المعلومة/، إن “ماجرى قبل يومين هو خلاف بسيط مع القوات الأمنية وتم حل المشكلة سريعا”، مؤكدا أنه “لم تقم أي قوة بالاعتداء على الجيش إطلاقا”.

وأضاف أن “حزب بارزاني يحاول استثمار كل فرصة من آجل التنكيل بالوضع الأمني في سنجار وإثارة الفوضى لمصالح سياسية، ومن آجل إتاحة الفرصة لتقدم القوات التركية وسيطرتها على سنجار”.

وأوضح مراد، أن “ما يتحدث به قادة الحزب الديمقراطي حول وجود فوضى أمنية في سنجار لاصحة لها”، مؤكدا ان “الفصائل في سنجار قد سلمت مقراتها للجيش والشرطة الاتحادية وانسحبت 5 كيلو متر”.

وشدد مراد على “دعم القواتالأمنية في خطوط الصد الأولى لمنع أي هجمات تستهدف المواطنين في قضاء سنجار”.

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