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بشأن جريمة البو دور.. الحشد الشعبي يرد على تصريحات "مدعي السياسة"


ردت قيادة عمليات الحشد الشعبي في صلاح الدين على تصريحات ـ"مدعي السياسة" وبعض القنوات الذين يزايدون على الدماء الطاهرة لأجل المكاسب الدنيئة.

وقالت القيادة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إنها "تنعى كوكبة من أبناء المحافظة الذين ارتقوا شهداء الحادث الإجرامي الارهابي الذي وقع جنوب مدينة تكريت وبالتحديد في منطقة( البو دور)".

وأضافت، أنه "مازال رجال العراق يقدمون أرواحهم فداء لتراب هذا الوطن الغالي ويبذلون دماءهم الزاكيات، وها نحن اليوم نقدم كوكبة من أبناء العشائر العراقية الاصيلة الذين عرفوا بالتزامهم الوطني والديني والأخلاقي وكانوا خير سند لإخوانهم من الجيش والحشد الشعبي والأجهزة الأمنية الأخرى، فما كان جزاؤهم إلا الشهادة بسبب وقفتهم رجالا أحرارا رفضوا أن تدنس أرض العراق من قبل زمر داعش الارهابية ومن يقف وراءهم".

وتابع البيان "بينما نحن نعيش هذه المأساة الاليمة على قلوبنا فنری باستغراب تصريحات بعض مدعي السياسة وبعض القنوات الذين يزايدون على الدماء الطاهرة لأجل المكاسب الدنيئة ، وللأسف الشديد ترى بعضهم يطبلون ويكيلون الاتهامات لأبناء جلدتهم الذين كانوا ولا زالوا يقدمون أنفسهم فداء للوطن".

وختمت القيادة بيانها "لا يسعنا في هذا المصاب الجلل إلا إرسال رسالة للعالم أجمع وللعراقيين ولأهالي محافظة صلاح الدين بصورة خاصة مفادها أن إخوانكم في الحشد الشعبي والجيش العراقي سيكونون سدا منيعا بوجه كل من تسول له نفسه المساس بكرامة العراقيين، وأننا لن نكل أو نمل حتى نحاسب مرتكبي هذه الجريمة الشنعاء وأن غدا لناظره لقريب".

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