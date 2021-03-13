العمليات المشتركة تكشف نتائج التحقيق بـ"جريمة البو دور" وتؤكد: نفذها داعش الارهابي

أكدت قيادة العمليات المشتركة أن منفذي "جريمة البو دور" التي وقعت اليوم في صلاح الدين هم عناصر تنظيم "داعش" الارهابي

وقالت القيادة في بيان، إن "اللجنة التحقيقية المشتركة المكلفة بالتحقيق بالجريمة الارهابية البشعة التي وقعت في قرية البو دور في تكريت اعلنت عن اكتمال التحقيقات بالحادث وتوصلت إلى أن منفذي الجريمة هم عناصر من داعش الإرهابي تسللت إلى القرية بشكل راجل"،

مشيرة الى أنهم "يرتدون الزي العسكري بحجة تفتيش في منازل المغدورين في أطراف القرية وقاموا بتنفيذ جريمتهم الغادرة بحق الأبرياء العزل المشهود لهم بالمواقف الوطنية".

وأضاف البيان أن "القوات الأمنية حددت هوية المسؤول عن الجريمة وهو من سكن القرية السابقين حيث قامت العوائل بطرده من قريتهم رفضا لأعماله الإرهابية وجاء لينتقم من هؤلاء الأبرياء العزل وأبنائهم النشامى"، موضحاً أنه "أسفر عن الجريمة استشهاد ستة أفراد من عائلة واحدة ومنتسب في شرطة صلاح الدين ومحامي".