الحشد والجيش يعثران على قذائف وصواريخ بعملية أمنية

عثرت قوة مشتركة من اللواء الثالث المقر المسيطر الثالث فوج الفرات الأول في الحشد الشعبي والجيش اليوم السبت، على قذائف وصواريخ بعملية أمنية في الصحراء الغربية.

وقال بيان لاعلام الحشد الشعبي ان الأسلحة والعتاد الذي عثرت عليه قوات الجيش والحشد تتكون من ثلاثة صواريخ نوع كراد، و 25 قذيفة مدفع عيار ١٢٠ ملم، و 10 قذائف هاون 120 ملم، 16 قذيفة هاون 80 ملم، 6 قذائف هاون عيار 60 ملم، وقامت المفارز المتخصصة بتدميرها بالكامل.