تسجيل 366 اصابة جديدة بكورونا في كردستان

أعلنت حكومة اقليم كردستان تسجيل 366 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة المنصرمة.

وحسب بيان الموقف الوبائي لليوم الجمعة “فقد اجرت الوزارة 7425 فحصا مخبريا منها 2131 في اربيل و2381 في السليمانية و2669 في دهوك و225 في كرميان و19 في رابرين، مشيرا الى انه تم تسجيل 366 اصابة جديدة منها 170 في اربيل و88 في السليمانية و93 في دهوك و13 كرميان و2 في رابرين”.

واشار البيان الى” شفاء 156 مصابا منهم 51 في اربيل و8 في السليمانية و67 في دهوك، لافتا الى وجود حالتي وفاة في اربيل وكرميان”.

البيان لفت الى انه “تم لحد الآن ومنذ تفشي الفيروس اجراء 1262306 فحصا، اثبت اصابة 112243 مواطنا، فيما شفي منهم 105189 مصابا ولايزال 3501 تحت العناية الطبية، بينما توفي 3553 مواطنا جراء الاصابة بالفيروس”