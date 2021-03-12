اعتقال داعشيين اثنين بحوزتهم “عبوات” غربي الانبار

افاد مصدر امني في قيادة حشد محافظة الانبار، الجمعة، باعتقال اثنين من عناصر داعش الارهابي وبحوزتهم عبوات اوكسجين بعملية امنية استباقية غربي الانبار.

وقال المصدر ان ” قوة امنية تمكنت من اعتقال 2 من عناصر عصابات داعش الاجرامية يستقلون عجلة نوع (كيا) وبداخلها عبوات اوكسجين حال وصولهم الى جسر 60 غربي الانبار “.

واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته ان” المعتقلين كانا يرومان نقل عبوات الاوكسجين الى بقايا خلايا ارهابي داعش في المناطق الغربية لغرض استخدامها في عمليات التفخيخ والتفجير ، مبينا ان” معلومات استخباراتية مكنت القوات الامنية من اعتقال المستهدفين فيما تم تسليم المواد المضبوطة الى الجهات المعنية “.

يشار الى ان القوات الامنية عززت من تواجد قواتها على طول الطريق الدولي السريع لدواعي امنية