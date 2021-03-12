كتلة التغيير الكردستانية النيابية: هذه الملفات يجب تضمينها في مبادرة الحوار الوطني

وصف رئيس كتلة التغيير الكردستانية النيابية يوسف محمد، الجمعة، مبادرة الحوار الوطني بانها “كسر للجليد”الموجود بين الفرقاء السياسيين، فيما اشار الى ابرز الملفات التي يجب تضمينها في المبادرة.

وقال محمد في بيان ان”المبادرة التي دعا اليها رئيس الوزراء مهمة جدا خاصة في هذا التوقيت الذي يعاني منه العراق من ازمات اقتصادية وسياسية تزامنت مع قرب اجراء الانتخابات العامة”.

واضاف ان من المهم ان يكون هنالك حوار جاد وبناء وصريح بين الفرقاء والشركاء في العملية السياسية والمكونات المختلفة، يضاف اليهم ممثلي ساحات الاعتصام من اجل بلورة مشتركات معينة بخصوص الازمات وكيفية الخروج منها في العراق.

وبين ان من ابرز الملفات التي يمكن مناقشتها في الحوار هو العلاقات الاقليمية والدولية للعراق، والتوصل الى تفاهمات ونقاط مشتركة بخصوص ابعاد البلد عن تلك الصراعات، وبلورة افكار مشتركة بخصوص كيفية اجراء الانتخابات المبكرة والحفاظ على السلم الاهلي ونزاهتها والتأكيد على ابعاد السلاح عنها وعن الصراعات السياسية.

وتابع رئيس كتلة التغيير ان من الضروري تثبيت بعض الاسس القانونية المبنية على الدستور في هذا الحوار للوصول الى مشتركات خصوصاً في علاقة الحکومة الاتحادیة مع الاقليم في مسائل مثل النفط والغاز والموازنة للوصول الی بتشريع قانون النفط والغاز والاتفاق على تطبيع الاوضاع الامنية والادارية في المناطق المتنازع عليها.

ورأى محمد بمبادرة الحوار الوطني بأنها “كسر للجليد” الموجود بين بعض الفرقاء السياسين وممثلي المكونات وايجاد الحلول لبعض المشاكل المتعلقة بالخلافات والصراعات، وتهيئة الاجواء المناسبة لاجراء الانتخابات المبكرة