الأخبار

جهاز المخابرات ينفي استبعاد الضباط الموالين للحشد ونقلهم الى هيئة المنافذ


كشف مصدر امني رفيع، اليوم الجمعة، حقيقة استبعاد جهاز المخابرات العراقي الضباط الموالين للحشد ونقلهم الى هيئة المنافذ الحدودية.

وقال المصدر  ان "جهاز المخابرات العراقي جهاز وطني يعمل بمهنية عالية واحترافية بعيدا عن الاصطفافات والتأثيرات الخارجية، وتقع على عاتقه مسؤوليات جسيمة في التصدي لكل مايهدد أمن الوطن".

واضاف انه "يتعرض بين فترة واخرى لحملات من التشويه الممنهج، كان اخرها شائعة استبعاد الضباط الموالين للحشد ونقلهم الى هيئة المنافذ الحدودية".

واوضح ان "الحقيقة التي يجب ان يطلع عليها الجميع، ان المنافذ هيئة جديدة ولعدم امكانية اطلاق التعيينات بسبب الظروف الاقتصادية لذلك قرر مجلس الوزراء بجلسته الاعتيادية المنعقدة بتاريخ(16/11/2020) توجيه الوزارات كافة والهيئات غير المرتبطة بوزارة بنقل خدمات موظفين ومن الكوادر الجيدة لدعم الموارد البشرية لهيئة المنافذ الحدودية".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
تسجيل 366 اصابة جديدة بكورونا في كردستان
اعتقال داعشيين اثنين بحوزتهم “عبوات” غربي الانبار
الشيخ جلال الدين الصغير : المرجعية أرست معالم العزة والفخر لكل الشعوب المستضعفة في زمن تمرس الاستكبار واذياله في استعبادها
صحة كربلاء : ضبط وإتلاف قرابة 15 طناَ من المواد الغذائية بكربلاء
كتلة التغيير الكردستانية النيابية: هذه الملفات يجب تضمينها في مبادرة الحوار الوطني
جهاز المخابرات ينفي استبعاد الضباط الموالين للحشد ونقلهم الى هيئة المنافذ
داعش الارهابي يعلن مسؤوليته عن جريمة البو دور في صلاح الدين
الصحة تحدد موعد اطلاق أكثر من نصف مليون جرعة لقاح كورونا
اعتقال مسؤول عمليات الخطف والتهجير في تنظيم داعش الاجرامي في الانبار
الإطاحة بعصابة مخدرات ومتهم بالإرهاب في بغداد وديالى
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 92.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 2.84
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.82
التعليقات
علي جبر محيبس عبد : مناشدة إلى السيد مدير المرور العام المحترم: السلام عليكم. بعد التحية والسلام أود أن أطرح لسيادتكم هذه ...
الموضوع :
شكوى إلى مديرية مرور بغداد
زيد مغير : سيدي الكريم الدكتور نعمة المحترم بعد التحية هنا واجب على وزارة التربية والتعليم على ان تقف من ...
الموضوع :
لأنك العظيم محمد..!
زيد مغير : اعلامنا يجب ان يكون اقوى لانه الحق مثلا الممول الرئيسي لداعش هو محمد عبد العزيز النجيفي شقيق ...
الموضوع :
من أكاذيب وافتراءات دواعش السياسة عبيد وجحوش صدام
رسول حسن..... كوفه : الشيخ جلال الدين السلام عليكم ارجو بيان رواية... عبد الله من ال فلان في ظل المتغيرات الحديثه ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير : لا خروج لليماني الا بالتزامن مع خروج السفياني والخراساني
رسول حسن.... كوفه : لعله ياتي ذلك اليوم الذي نستعيد به بساطتنا وكرامتنا واحترامنا لكبارنا وعطفنا على صغارنا ونلتف حول كبيرنا ...
الموضوع :
إصبع على الجرح..إستراحة..قرار تحت الإضطرار..!
رسول حسن..... كوفه : السيد الزبيدي المحترم هذه الانباء سياسيه وموجهه لاشخاص معينين وليست لعامة الناس لما فيها من الغموض الناس ...
الموضوع :
الزبيدي يكشف عن “مؤامرة” اخطر من سقوط الموصل ستشمل بغداد والنجف وكربلاء
رسول حسن..... كوفه : عدو العلم الجهل والشيخ الصغير عالم جليل وترابهم لايخفي جواهرنا. ...
الموضوع :
موقع الفيسبوك يحذف صفحة سماحة الشيخ جلال الدين الصغير الشخصية
رسول حسن..... كوفه : هل نرى حزبا يتبلور قريبا تحت راية المرجعية الرشيده يقودنا نحو بر الامان انها حلمنا الاملين تحقيقه ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير : لا صحة لتسمية اليماني الموعود باسم حسين او حسن
رسول حسن..... كوفه : هذه الخارطه هي حلم الاكراد الذي لم يحققوه لهم في سايكس بيكو ووعدوهم به ابان استفتائهم موخرا ...
الموضوع :
حكومة كردستان العراق تصدر توضيحاً بشأن طابع 'تذكاري' للبابا أغضب دول الجوار
رسول حسن..... كوفه : كنت اتمنى من الاحزاب السياسيه لاسيما الشيعية منها ان يعلنوا استقالاتهم عندما اغلقت المرجعية ابوابها بوجوههم او ...
الموضوع :
خيبوا أملي ولا استقبلهم’’.. هذا ما قاله السيد السيستاني للبابا عن الطبقة السياسية في العراق
فيسبوك