جهاز المخابرات ينفي استبعاد الضباط الموالين للحشد ونقلهم الى هيئة المنافذ

كشف مصدر امني رفيع، اليوم الجمعة، حقيقة استبعاد جهاز المخابرات العراقي الضباط الموالين للحشد ونقلهم الى هيئة المنافذ الحدودية.

وقال المصدر ان "جهاز المخابرات العراقي جهاز وطني يعمل بمهنية عالية واحترافية بعيدا عن الاصطفافات والتأثيرات الخارجية، وتقع على عاتقه مسؤوليات جسيمة في التصدي لكل مايهدد أمن الوطن".

واضاف انه "يتعرض بين فترة واخرى لحملات من التشويه الممنهج، كان اخرها شائعة استبعاد الضباط الموالين للحشد ونقلهم الى هيئة المنافذ الحدودية".

واوضح ان "الحقيقة التي يجب ان يطلع عليها الجميع، ان المنافذ هيئة جديدة ولعدم امكانية اطلاق التعيينات بسبب الظروف الاقتصادية لذلك قرر مجلس الوزراء بجلسته الاعتيادية المنعقدة بتاريخ(16/11/2020) توجيه الوزارات كافة والهيئات غير المرتبطة بوزارة بنقل خدمات موظفين ومن الكوادر الجيدة لدعم الموارد البشرية لهيئة المنافذ الحدودية".