داعش الارهابي يعلن مسؤوليته عن جريمة البو دور في صلاح الدين

اعلن تنظيم داعش الإرهابي، اليوم الجمعة، مسؤوليته عن تنفيذ جريمة البو دور في محافظة صلاح الدين.

حيث قال التنظيم الارهابي ان هذه العائلة كانت تتعاون مع الحشد الشعبي

يشار إلى أن الجريمة وقعت منتصف ليلة الجمعة، استهدفت ثلاثة منازل تعود لمواطنين في قرية البو دور بمنطقة العوينات جنوب تكريت في صلاح الدين، وأدت إلى استشهاد 9 اشخاص بينهم نساء وأطفال.

يُذكَر انّ قنوات الفتنة ومنصات الجوكر الأمريكي اللقيطة والتشرينيين اتهموا الحشد الشعبي بالمجزرة كالعادة بهدف شيطنة الحشد وتسقيط المقاومة وخلط الأوراق وإبعاد الجريمة عن داعش الارهابي الذي هو عملة واحدة معهم