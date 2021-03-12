اعتقال مسؤول عمليات الخطف والتهجير في تنظيم داعش الاجرامي في الانبار

اعلن مصدر امني في قيادة حشد محافظة الانبار ،الجمعة ، عن اعتقال مسؤول عمليات الخطف والتهجير في تنظيم داعش الاجرامي بعملية امنية نوعية في المناطق الغربية .

وقال المصدر ان ” القوات الامنية اغلقت احدى الطرق المؤدية الى منطقة حي النصر بقضاء عنه غربي الانبار، على خلفية وزرود معلومات استخباراتية افادت بوجود مسؤول ما يسمى عمليات الخطف والتهجير في تنظيم داعش الاجرامي في المنطقة المستهدفة “.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكش عن هويته ان” القوات الامنية تمكنت من اعتقال المستهدف المسؤول هو وعمه القيادي في تنظيم داعش الاجرامي على عمليات الخطف والتهجير ابان سيطرة التنظيم الاجرامي على مساحات واسعة من مدن الانبار ،

مبينا ان” المعتقل يعد من ابرز المطلوبين للقوات الامنية لارتكابه عمليات ارهابية ضد القوات الامنية والمدنيين “.

يشار الى ان القوات الامنية اعتقلت خلال الفترة الحالية العشرات من قادة وعناصر التنظيم الاجرامية في مناطق مختلفة من مدن الانبار “.