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الصحة توضح ترتيب العراق بالنسبة للموقف الوبائي العالمي


اعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، ترتيب العراق بالنسبة للموقف الوبائي العالمي.

وقالت الوزارة في بيان إن "العراق جاء بالترتيب ٢٤ من حيث عدد الاصابات الجديدة ليوم ١١ اذار حيث تتقدمه ٢٣ دولة منها الاردن التي كان عدد الحالات ٨٣٠٠ اصابة جديدة، وتركيا ١٤٠٤٦ اصابة جديدة، وايران ٨٣٠٨ اصابة".

وأشارت إلى أن "العراق من ناحية الوفيات الجديدة جاء في المرتبة ٣٧، تتقدمه ٣٦ دولة منها من دول المنطقة الاردن اليت سجلت ٤٩ وفاة جديدة، ومصر ٤١ وفاة، وتركيا ٦٣ حالة، وايران ٨٨ وفاة جديدة".

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