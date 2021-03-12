50 دولة في العالم تعتمد اللقاح الروسي ضد كورونا

أعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة أن عدد الدول التي اعتمدت لقاح "سبوتنيك V" ضد فيروس كورونا المستجد بلغ اليوم 50.

وأكد صندوق الاستثمارات المباشرة في بيان له أن جمهورية ناميبيا الواقعة في جنوب غربي إفريقيا أصبحت الدولة رقم 50 التي تعتمد اللقاح الروسي، مشيرا إلى أن تسجيل "سبوتنيك V" فيها جاء بإجراءات ترخيص الاستخدام الطارئ (EUA).

وصرح المدير العام لصندوق الاستثمارات المباشرة كيريم دميترييف بأن الصندوق يوحد جهوده مع الشركاء في كافة أنحاء العام ويعرض أحد أفضل اللقاحات من حيث الفعالية والسلامة والتكلفة.

وتابع: "نرى طلبا قويا ونفعل كل ما بوسعنا كي تحمي المزيد من الدول سكانها بسبوتنيك V".