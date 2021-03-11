محلل سياسي يحذر من تدخل مجلس الامن في الانتخابات المقبلة

حذر المحلل السياسي، عون العادلي، الخميس، من إخفاء الحكومة بعض المعلومات عن البرلمان بشأن الانتخابات ، مؤكدا انه قد لا يخدم موقفها وربما سيكون بمثابة طعنة للعملية السياسية برمتها.

وقال العادلي، في تصريح ل /المعلومة/، ان” قبيل قرار تأجيل الانتخابات إلى 10 تشرين الأول المقبل اثار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي فكرة حث مجلس الأمن الدولي على استصدار قرار لتأمين مراقبة اممية للانتخابات المبكرة”، منوها الى ان” التحليلات المنطقية للمجريات وبحسب المعلومات المسربة فان هناك تحركات خفية بهذا الاتجاه”.

واوضح، ان” الكتل الداعمة للكاظمي ستكون اول الواقفين ضده اذا ما انكشف الامر وظهرت المخططات التي تصاغ لجلب المشرفين الامميين وفرضهم على مفوضية الانتخابات وبالتالي التحكم بالانتخابات كيفما تشاء وخلافا للأعراف والمواثيق القانونية في العراق”.

ونوه الى انه” هذه الخطوة قد تدفع القوى السياسية الى افشال خطة الكاظمي بالتدخل الاممي واللجوء تأجيل الانتخابات مرة أخرى لموعد لاحق غير الموعد المحدد في التأجيل الأول”.

واوضح الى انه” اذا تمت هذه الخطوة فانه من المرجح إلغائها والذهاب إلى إكمال الدورة التشريعية الرابعة لمجلس النواب التي تنتهي في سبتمبر/أيلول 2022 على أن يصار إلى إجراء انتخابات قبل 45 يوما من التاريخ المذكور”.

وأشار الى ان” هذا التأجيل قد يؤدي إلى عودتهم الاحتجاجات لساحات الاعتصام للمطالبة بحل مجلس النواب وإسقاط رئيس الوزراء الذي ينظر إليه بأنه جاء بضغط المحتجين لإجراء انتخابات مبكرة”.