القبض على أربعة متهمين من مروجي ومتعاطي المواد المخدرة في بغداد

اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، القبض على أربعة متهمين بالجرم المشهود من مروجي ومتعاطي المواد المخدرة في العاصمة بغداد.

الوزارة قالت في بيان ان "قوة من اللواء الرابع الفرقة الأولى شرطة اتحادية تمكنت من القاء القبض على أربعة متهمين بالجرم المشهود من مروجي ومتعاطي المواد المخدرة، وقد جاءت العملية تمت بناءً على معلومات استخبارية حول قيام احد المتهمين بالمتاجرة والترويح للمواد المخدرة واستدراج عدد من الشباب الى احد الدور في "مدينة الصدر" شرقي العاصمة بغداد".

واضاف البيان انه "بعد تتبعهم تمكنت القوة المنفذة وبالاشتراك مع مكتب مكافحة مخدرات مدينة الصدر من القاء القبض عليهم بالجرم المشهود وضبط بحوزتهم (مادة الكرستال 19 غم، و 480 حبة مخدرة مختلفة، مسدس ٩ ملم طارق، و3 ميزان، و6 مشاعل، اركيلة تعاطي، و5 أنابيب تعاطي، 11 قداحة، 6 اجهزة موبايل، دراجة نارية، مبلغ 665 ألف دينار عراقي، 4 قناني شراب لمعالجة السعال)".

وتابع انه "تم تسليمهم أصوليا الى جهة الاختصاص لاكمال الاجراءات التحقيقية والقانونية بحقهم".