العتبة العباسية تباشر بانشاء جامعة العميد الجديدة

باشر قسمُ المشاريع الهندسيّة في العتبة العبّاسية المقدّسة بالخطوات الأولى لمشروع إنشاء بناية جامعة العميد الجديدة.

وقالت العتبة في بيان ان أعمال تحرّيات التربة تعتبر متطلّباً رئيسيّاً يسبق أعمال التصميم والتحليل للمشروع، عبر جمع المعلومات اللّازمة لدراسة المشروع المقترح، من خلال أخذ عيّناتٍ وإجراء الفحوصات الميدانيّة والمختبريّة وتحليلها من أجل معرفة خصائصها وصفاتها الهندسيّة".

واضاف البيان إنّ التصميم المقترح للمشروع يتألّف من سبع بناياتٍ لكلّيات الطبّ والأسنان والتمريض وكلّيّتين أخريَيْن إضافةً إلى مختبراتها ومختبرٍ مركزيّ، وبناية لرئاسة الجامعة وأخرى للمكتبة المركزيّة، إضافةً إلى المساحات الخضراء وأماكن الترفية التي ستُقام جميعها على مساحةٍ تقدّر بأكثر من (40) دونماً.

مشيرا الى إنّ مدّة الإنجاز المحدّدة لها ثلاث سنوات لتكون أيقونةًعلميّة أكاديميّة في محافظة كربلاء، وبما يتلاءم والمواصفات العالميّة ومتطلّبات وزارة التعليم العالي والبحث والعلميّ، وتوفير بيئةٍ أكاديميّة للطلبة.