الشبكي: تركيا تخطط لعمليات برية في العراق وعلى الحكومة التحرك داخليا وخارجيا لردعها

اكد النائب عن تحالف الفتح محمد الشبكي، ان تركيا تخطط لتنفيذ هجمات وعمليات عسكرية برية داخل العراق، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة تحرك الحكومة داخليا وخارجيا لردع تركيا وايقاف هجماتها.

وقال الشبكي لـ /المعلومة/، ان “تركيا تريد اقتحام سنجار خاصة انها لم تنجح بعملياتها العسكرية التي شنتها في شمال العراق بذريعة محاربة حزب العمال الكردستاني”.

واضاف ان “تركيا تخطط لعمليات برية في العراق ومن حق اهالي سنجار والحكومة في بغداد ان تتخذ اجراءاتها جراء المخاوف من تنفيذ عمليات عسكرية تركية برية”.

وشدد على ضرورة التحرك العراقي داخليا عن طريق اتخاذ الاجراءات الامنية في سنجار ونشر القوات لتأمين المنطقة من اي تحرك تركي، وكذلك التوجه الدولي لادانة تركيا والزامها بعدم التدخل او انتهاك سيادة العراق وشن عمليات عسكرية على اراضيه”.