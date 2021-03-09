ارتفاع حصيلة التفجير الارهابي الذي وقع يوم امس في الكاظمية المقدسة الى 3 شهداء

افاد مصدر طبي اليوم الثلاثاء ان حصيلة التفجير الارهابي الذي استهدف زوار الامام الكاظم عليه السلام يوم امس الى استشهاد ثلاثة نساء وجرح 31 اخرين بجروح

واوضح المصدر ان ارتفاع الحصيلة ناجم عن وجود حالات خطرة بين المصابين

وكان ارهابي ناصبي قد استهدف زوار الامام الكاظم عليه السلام بقنبلة يدوية بالقرب من جسر الائمة عند مدخل منطقة الاعظمية مما ادى الى سقوط ضحايا وفي وقت اخر قالت القوات الامنية انها اعتقلت مشتبه به قام برمي القنبلة على الزائرين