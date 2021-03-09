خيبوا أملي ولا استقبلهم’’.. هذا ما قاله السيد السيستاني للبابا عن الطبقة السياسية في العراق

كشف بطريريك الكلدان في العراق والعالم، الكاردينال لويس ساكو، ما تحدث به الامام المفدى السيد علي السيستاني خلال لقائه بابا الفاتيكان، يوم السبت الماضي في مدينة النجف.

وقال ساكو في تصريح متلفز،إن "المرجع السيستاني تكلم خلال اللقاء باللغة العربية الفصحى، وأخذ حريته بالحديث أمام البابا".

وأضاف أن "البابا شكر المرجع السيستاني على الاستقبال، وأن الجانبين كانا متوافقان على النقاط التي تم طرحها خلال اللقاء، والتي تضمنت المصالح العامة وخدمة البشرية".

وأشار ساكو إلى أن "المرجع السيستاني قال للبابا إن السياسيين قد خيبوا أمله، واخذوا يبحثون عن مصالحهم"، مبيناً ان "المرجع لا يستقبل اي سياسي في منزله".

ولفت الى ان "المرجع السيستاني، تحدث ايضا عن السياسيين الدوليين والقوى الكبرى التي تستغل الحروب وتبحث عن مصالحها، حيث أجابه البابا قائلاً غن الكل يبحث عن جيبه".