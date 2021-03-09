الرئيسية
الأخبار
المقالات
التقارير
رأي في الأحداث
الصفحة الدولية
الصفحة الاقتصادية
الصفحة الإسلامية
الصفحة الرياضية
اليمن
سوريا - لبنان - فلسطين
الصفحة الفكرية
دراسات
معكم يا أهلنا في البحرين والجزيرة العربية
ثقافة الكراهية والدجل والقتل
انت والمسؤول
بريد الزائرين
الوثائق
الشعر
النكت والطرائف السياسية
اسرار وما وراء الكواليس
الكاريكاتير
منوعات
English news
الاتصال بنا
الأخبار
بالفيديو ... هذا ما قاله بابا الفاتيكان البابا فرانسيس عن الامام المفدى السيد علي السيستاني
علي محسن راضي
55
2021-03-09
tweet
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
ارسال
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
بالفيديو ... هذا ما قاله بابا الفاتيكان البابا فرانسيس عن الامام المفدى السيد علي السيستاني
10 مصابين بانفجار "رمانة" قرب جسر الائمة شمالي بغداد
الحشد الشعبي ينهي المرحلة الثالثة من عملية “زور شيخ بابا” في ديالى
تأجيل التصويت على المواد المتبقية من مشروع قانون المحكمة الاتحادية
أمانة مجلس الوزراء تؤكد استمرار الدراسة الإلكترونية خلال حظر التجوال
الدفاع تصدر تنويها بشأن الفريق عبد الأمير يار الله
الكهرباء: دخول 660 ميكا واط إلى المنظومة الوطنية خلال الشهر الجاري
بالفيديو ..... لماذا شكر بابا الفاتيكان الأمام المفدى السيد علي السيستاني
الحشد الشعبي يضبط معسكرا لـ داعش يضم معملا للتفخيخ شرق صلاح الدين
خبير أمني: المخابرات التركية صاحبة نفوذ في معظم مناطق الإقليم
الاكثر مشاهدة في (
الأخبار
)
72 ساعة
عاجل بالفيديو لحظه وداع الامام المفدى السيد علي السيستاني لبابا الفاتيكان
779
سبع لاءات تضمنها بيان الامام المفدى السيد علي السيستاني في استقباله لبابا الفاتيكان
622
كاتب فلسطيني: بيان مرجعية النجف احرج قادة العرب واشعرنا بالرعاية الابوية
504
بالفيديو .... تعرف على الاسباب التي ادت الى التسقيط المستمر بسبب زيارة بابا الفاتيكان للامام المفدى السيد السيستاني
466
بعد ان حذر الشيخ جلال الدين الصغير من ردات الفعل الصهيونية والنواصب والجوكرية ,,, ها هي كلابهم بدات بالنباح
429
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني
3846.15
يورو
1724.14
الجنيه المصري
93.02
تومان ايراني
0.03
دينار اردني
2083.33
دينار كويتي
4761.9
ليرة لبنانية
0.96
ريال عماني
3846.15
ريال قطري
401.61
ريال سعودي
390.63
ليرة سورية
2.85
دولار امريكي
1470.59
ريال يمني
5.84
التعليقات
مازن عبد الغني محمد مهدي
: السلام عليكم ورحمة الله وبركات كل نفس ذائقة المو انا لله وانا اليه راجعون نسال المولى عز ...
الموضوع
:
مكتب المرجع الأعلى السيد علي السيستاني يعزي بوفاة السيد شرف بن علي الموسوي الخابوري البحراني'رحمه الله' من علماء سلطنة عُمان
رسول حسن..... كوفه
: مما ذكره الائمه ع ان من صفات اليماني اذا ظهر تحريم بيع السلاح اذن اليماني هو مجتهد ...
الموضوع
:
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن معايير صارمة للتعرف على اليماني الموعود تعيننا على الهدى وتفضح زيف الأدعياء والمنحرفين
رسول حسن..... كوفه
: من المتوقع تعجيل نقطة الصفر بين ايران والولايات المتحده بعد زيارة البابا للسيد السيستاني واقتراب الفرج الموعود. ...
الموضوع
:
معالم المكر الإلهي (٤): مصير الأزمة الإيرانية الأمريكية، وأين سيتجه الصراع في انعكاساته على الحلفاء؟
رسول حسن..... كوفه
: طبعا الصهاينه ومن معهم من الحكام العرب لايقبلون بيان مكتب سماحة السيد لانه (رافضي) للتطبيع ومع المهجرين ...
الموضوع
:
بعد ان حذر الشيخ جلال الدين الصغير من ردات الفعل الصهيونية والنواصب والجوكرية ,,, ها هي كلابهم بدات بالنباح
Hasan Shukur
: احسنت ...قلت فااوجزت.... ...
الموضوع
:
الابراهيمية وحج اور..!
ياسين العواد
: مع فائق احترامي للكاتب لكن الملاحظ في سرده الانحياز لبعض العشائر وأعطائها مساحة من التفصيل أو المديح ...
الموضوع
:
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
مهند رياض خليل
: السلام عليكم مناشدة الى السيد مدير المرور العامة المحترم بعد التحية والتقدير انا كنت عائد من محافظة ...
الموضوع
:
شكوى إلى مديرية مرور بغداد
زيد مغير
: صباح الخزاعي و طه الدليمي و يوسف علاونة يعتبرهم ال سعود رمز العروبة وانهم رمز المسوخ المثليين ...
الموضوع
:
إبن سلمان.. إنفتاح على الشاذين وإنغلاق على المفكرين
زيد مغير
: وفقك الله اخي الكريم مقال اكثر من رائع ...
الموضوع
:
أهلاً ببابا الفاتيكان في عراق الكرامة والخير
سید علی الحسینی
: بارک الله فیکم . نحن کایرانیین و والمقاومه الاسلامیه نوید الیمن و مقاومته و الحرکه انصارالله الباسله. ...
الموضوع
:
رسالة اليمن الى أحرار العالم بمختلف اللغات
فيسبوك