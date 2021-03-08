هذا ما قاله بابا الفاتيكان بعد لقاءه بالامام المفدى السيد علي السيستاني ( انه رجل حكيم واشعر بالفخر للقائه )

اكد بابا الفاتيكان فرنسيس بعد انتهاء زيارته في العراق ان اللقاء مع الامام المفدى السيد السيستاني قد اراح نفسه مؤكدا الى انه شعر بالحاجة لان يقوم بزيارة حج وتوبة وبلقاء رجل حكيم من رجال الله

وقال إن اللقاء مع المرجع الشيعي السيستاني "أراح نفسي"وخطوة اولى نحو توثيق العلاقة مع المسلمين الشيعة . وشعرت بالحاجة لأن أقوم بزيارة حج وتوبة، وبلقاء رجل حكيم، من رجال الله.

ووصف البابا الامام المفدى السيد علي السيستاني بأنه "رجل الله العظيم الحكيم"، وقال إنه "كان من الجيد لروحه" مقابلته.

وقال "شعرت بالفخر"، مُضيفا: "إنه رجل لم يقف أبدًا لتحية شخص ما، ووقف معي مرتين".

وقال بابا الفاتيكان: "إنه رجل متواضع وحكيم"، و"كان الاجتماع جيدًا لروحي".