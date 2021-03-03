الشيخ جلال الدين الصغير يحذر من الحرب الناعمة المسلطة من الاعداء على الشعب العراقي

حذر القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي العراقي الشيخ جلال الدين الصغير من الحرب الناعمة التي يشنها الاعداء ضد الشعب العراقي

وقال سماحته في تغريدة له على تويتر (( احترسوا الحرب الناعمة المسلطة عليكم من اعدائكم ففي زمن كثرة الكذّابين وخلط الأوراق تعالوا لنعرف مناهج أهل البيت ع للوقاية من مكر عدوكم بكم. ‏أولاً: من تحبّ؟ ‏ومن تبغض؟

مشيرا الى ان الإمام الصادق ع يقول: كل من لم يحبّ على الدين، ولم يبغض على الدين، فلا دين له.