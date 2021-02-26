وفاة الفنان الكويتي مشاري البلّام بعد أول جرعة من لقاح فايزر الأمريكي

توفي الفنان الكويتي مشاري البلام بعد اخذه الجرعة الاولى للقاح فايزر الامريكي المضاد لفايروس كورونا ونشر مقطع فديوي يبين اخذ الفنان الراحل المشاري للقاح

وبحسب مصادر مقربة من الفنان الراحل انه بعد اخذه الجرعة تدهورت حالته الصحية بصورة سريعة بعدها توفي

واوضحت المصادر انه بعد تشريح الجثة تبين انه تعرض لتسمم في الدم وتوقف القلب وفشل كلوي وفشل في الكبد

يُذكَر أنّ أمريكا فرضت على حكومة الكاظمي التعاقد مع الشركة الأمريكية المشبوهة ومنعتها من التعاقد مع روسيا أو الصين كما طلبت الشركة الأمريكية من العراق الحماية القانونية من أيّ أضرار أو أعراض جانبية التي قد تصيب الذين يتلقون اللقاح