الشيخ جلال الدين الصغير يخاطب الذين هللوا وطبلوا للاعتداء الامريكي الاثم هل تهللون بقتل ابنائكم ؟؟!!

انتقد القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي العراقي الشيخ جلال الدين الصغير الذين هللوا للاعتداء الامريكي الاثم قرب الحدود العراقية السورية

وتسائل سماحته في تغريدة نشرها في صفحته الشخصية على تويتر ماذا يعبّر الذين هللوا للإعتداء الأمريكي الآثم فجر اليوم على ثغور العراق الغربية؟ ‏هل يعبّرون عن فرحتهم بقتل أبناء وطنهم؟

‏أم يعبّرون عن ترحيبهم بإنتهاك سيادة بلدهم؟ ‏أم يستبشرون بتغطرس جبّار عليهم؟ ‏أم يهللون لذلّة وهوان لحق بهم وبحكومتهم؟

‏هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله انى يؤفكون