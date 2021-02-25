اصابة المتولي الشرعية للعتبة العباسية سماحة السيد احمد الصافي بفايروس كورونا

اصيب المتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة سماحة السيد احمد الصافي بفايروس كورونا

وقال المكتب الاعلامي لسماحته في بيان انه أظهرت الفحوصات قبل يومين إصابة سماحة السيد احمد الصافي بفيروس كورونا ..

واوضح البيان ولله الحمد حالته الآن مستقرة ويدعو لكم ولجميع العراقيين بالعافية وحسن العاقبة وأن يدفع الله عنكم وعنهم البلاء والوباء كما يرجو أن لا تنسوه من خالص دعائكم وخاصة في هذا الشهر المبارك وهذه الايام المباركة.