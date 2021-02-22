برهم صالح يصدر عفوا خاصا عن رئيس كتلة الحكمة النيابية بعد ان خكم عليه بالسجن ستة سنوات

افاد مصدر مطلع ان رئيس الجمهورية برهم صالح قد اصدر عفوا خاصا عن رئيس كتلة الحكمة السابق محمود ملا طلال بعد ان حكم عليه بالسجن بتهم فساد مالي واداري واستلام رشاوي

واوضح المصدر ان الملا طلال قد حكم عليه بالسجن قبل اشهر لمدة ستة سنوات بتهم الفساد المالي وسرقة المال العام كما تم اعتقاله متلبسا بالجرم المشهود اثناء تسلمه رشاوي من احد رجال الاعمال

واضاف المصدر ان الملا طلال قد اطلق سراحه بموجب هذا العفو الخاص وهو حاليا في مقر اقامته معززا مكرما وكأن شيئا لم يكن