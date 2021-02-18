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شاهد.. بنت المجرم المقبور علي حسن المجيد ترد على رغد بنت الطاغية المقبور : ابي قتل زوجك الخائن


اظهر مقطع فيديو منسوب لابنة المجرم المقبور علي حسن المجيد، ترد فيه على ابنة الطاغية المقبور صدام حسين بعد ظهورها الاخير على قناة العربية التابع لال سعود 

وقالت ابنة المجرم المقبور المجيد الملقب بعلي كيمياوي، ان والدها قتل حسين كامل زوج رغد صدام حسين لانه خائن سرق الأموال وهرب للاردن. وخلال حديثها كالت الشتائم والسباب لابنة الطاغية المقبور 

واستطردت ان “في زمن صدام حسين فان كل من يسرق عقوبته الموت، مهددة بانها ستفضح رغد في حال تكلمت عن الموضوع مرة أخرى وقالت ( اتمنى تتحدث مرة ثانية حتى اطلع خياساتهم شلع قلع )

 

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شاهد.. بنت المجرم المقبور علي حسن المجيد ترد على رغد بنت الطاغية المقبور : ابي قتل زوجك الخائن
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