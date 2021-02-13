بالفيديو ... هكذا خاطب اية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم رضوان الله تعالى عليه قوات الاحتلال الامريكي

من مواصفات القائد الحقيقي ان يكون له بعد نظر في جميع الامور وان يخطط للمستقبل حتى اذا ما داهمت الاخطار بلده سيكون مستعدا لذلك وهذا الحال ينطبق على شهيد المحراب اية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم رضوان الله تعالى عليه حيث نادى منذ اليوم الاول بخروج قوات الاحتلال الامريكي من العراق واستلام القوات الامنية العراقية زمام الامور في البلد وحمايته من الاخطار الخارجية والداخلية .

ولو استمعنا لخطبته الاخيرة في النجف الاشرف قبل 18 عاما وكانما يعيش معنا اليوم وما نعيشه ماسي والام وارهاب بسبب قوات الاحتلال الامريكي

نترككم مع الخطبة الاخيرة لسماحته فيما يخص وجود اخراج قوات الاحتلال الامريكي من العراق