نقل رئيس هيئة استثمار بغداد المحتجز الى المستشفى بعد اصابته بشلل والقوة التي نقلته تعتدي على كادر المستشفى

افاد مصدر مطلع ان رئيس هيئة استثمار بغداد شاكر الزاملي الذي احتجز من قبل اللجنة المشكلة من رئيس الوزراء برئاسة احمد ابو رغيف بتهم فساد قد نقل الى المستشفى بعد ان تعرض للشلل حاد بعد تعرضه للتعذيب

واوضح المصدر ان الزاملي الذي احتجز لدى لجنة ابو رغيف نقل من موقف اللجنة الى مستشفى الجملة العصبية اثر تعرضه لشلل حاد بعد تعرضه للتعذيب

واوضح المصدر ان اكثر من 45 سيارة همر اصطحبت الزاملي وقام عناصر القوة المرافقة له بطرد المراجعين في المستشفى واعتدوا على الكادر الطبي هناك

وكان الزاملي قد اعتقل قبل ستة اشهر من قبل قوة خاصة بسبب تهم فساد اداري ومالي بحسب مصدر مطلع