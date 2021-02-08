في سلسلة تغريدات للقائد المفدى السيد الخامنئي : حقبة ما بعد امريكا قد بدات

بشر قائد الثورة الاسلامية في ايران اية الله العظمى السيد علي الخامنئي دام ظله المؤمنين كافة وكل الاحرار بافول امريكا وان حقبة ما بعد امريكا قد بدات

وقال سماحة السيد المفدى في سلسلة تغريدات في موقعه الرسمي على تويتر ان حقبة ما بعد امريكا قد بدات

واضاف سماحته في تغريدة اخرى ان امريكا قد اصيبت بالافول ما جعل بعض حلفائها مرتبكين مشيرا الى ان هذه الثرثرة التي يطلقها قادة الكيان الصهيوني تنبع من خوفهم من الوضع الامريكي الداخلي ولقد اصابوا في فهم ذلك

مؤكدا ان العالم يشهد افول قوة امريكا في داخلها وفي البيئة الدولية .

وفي موضوع سقوط وخسارة الرئيس الامريكي الاسبق دونالد ترامب فقد اكد سماحة السيد الخامنئي ان في قضية سقوط ترامب حدثت فضيحة كبرى حيث لم يكن الامر مجرد سقوط رئيس سيئ بل كان سقوط النظام الامريكي المهتريء

مشير الى ان بداية مرحلة ما بعد امريكا ليست من عندنا بل من اقوال اصحاب الرأي الامريكي انفسهم