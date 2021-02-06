لجنة الصحة النيابية : العراق على ابواب دخول موجة وبائية عالية وخطيرة من جائحة كورونا

قال بيان صادر عن لجنة الصحة النيابية ان العراق على ابواب دخول موجة وبائية عالية وخطيرة من جائحة كورونا وهو امر واقع لان العراق محاط بدول تشهد انهيارات صحية وارتفاعات كبيرة بمعدلات الاصابات والوفيات

ودعت اللجنة التشديد على تأمين المستلزمات والادوية اللازمة، وتوسيع الفحوصات والتحريات الصحية عن الوباء من قبل وزارة الصحة، وتنفيذ اجراءات وقائية تضامنية من قبل المواطن والحكومة والمؤسسات الدينية والمجتمعية لمواجهة موجة كورونا الجديدة.

واضاف البيان سنقرر خلال الايام المقبلة العودة الى الحظر الجزئي وتعليق الدوام في المدارس والجامعات وتقليصه في الدوائر الحكومية.

واشار البيان الى ان خلية الازمة ستقرر فرض حظر جزئي للتجوال

واشار البيان الى ان وزارة الصحة وجهت بغلق المولات والمطاعم والقاعات والمقاهي التي لا تلتزم بشروط الوقاية من فايروس كورونا