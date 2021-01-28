مستشار رئيس الوزراء مشرق عباس يتستر على احد المشاركين في جريمة سبايكر ويمنع اعتقاله

افاد مصدر مطلع ان احد موظفي مكتب رئيس الوزراء مصطفى عبد اللطيف مشتت صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهمة مشاركته في جريمة سبايكر التي ذهب ضحيتها اكثر من 1700 جندي في صلاح الدين لكن مستشار مشتت المدعو مشرق عباس الجنابي تستر عليه ومنع تنفيذ مذكرة الاعتقال

وحصلت وكالة انباء براثا على وثيقة تفيد ان المدعو زياد خلف حمادي احمد العجيلي قد صدرت بحقه مذكرة اعتقال منذ عام 2015 ولكن لم يتم تنفيذها لكون العجيلي مقرب من مشرق عباس الذي يدير الدولة خلف الكواليس

وبحسب الوثيقة فان العجيلي شارك في جريمة سبايكر وقد تم اعتقاله ولكنه هرب من سجن تسفيرات صلاح الدين بعدها بسنوات كون علاقات مع مشرق عباس مستشار رئيس الوزراء والذي منع بعدها اي عملية اعتقال ضد العجيلي بعد ان عينه كموظف في رئاسة الوزراء .

يذكر ان مشرق عباس يكتب مقالات في جريمة الشرق الاوسط التابعة لال سعود وكانت جل كتاباته ضد الشيعة والحشد الشغبي والمقاومة الاسلامية وكان يصفها بان ولائها ليس للعراق .