بعد ادعائه بانه مصاب بكورونا تهربا من استجواب البرلمان .... رئيس هيئة الإعلام والاتصالات يهرب الى لبنان وعائلته في النجف الاشرف

اظهرت وثيقة صادرة عن صحة الكرخ ان رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي الخويلدي قد سافر الى لبنان تهربا من استجواب مجلس النواب العراقي مما يدحض اصابته بفايروس كورونا

وكان الخويلدي قد قدم كتابا الى مجلس النواب ادعى فيه انه مصاب بفايروس كورونا واثار ذلك شك رئاسة البرلمان مما ادى الى طلب الاخير التاكد من حالته الصحية لياتي كتاب دائرة صحة الكرخ ليكذب ادعاء الخويلدي حيث ذهبت مفرزة طبية الى مقر اقامته في بغداد ليتبين انه سافر الى لبنان وان عائلته انتقلت الى النجف الاشرف وعندما طلبت المفرزة عنوان العائلة في المحافظة رفضت الحراسات المتواجدة في منزل الخويلدي اعطاء عنوانهم .

وكان مجلس النواب قد استجوب الخويلدي غيابيا يوم امس للوقوف على الخروقات التي قام بها داخل الهيئة خاصة صفقة شركات الهاتف النقال فضلا عن ملفات اخرى تشوبها عمليات فساد مالية كبيرة