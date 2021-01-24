شرطة ميسان: القبض على متهمين اثنين بحوزتهم مواد مخدرة

اعلنت مديرية شرطة ميسان، اليوم الاحد، عن القاء القبض على متهمين اثنين بحوزتهم مواد مخدرة في المحافظة.

وقالت المديرية في بيان ، ان "مفارز فوج المهمات الخاصة في مديرية شؤون الافواج بمديرية شرطة ميسان، خلال إجراء الممارسات الأمنية وتفتيش المركبات والمارين عبرها تمكنت من ضبط مواد مخدرة نوع كرستال بحوزة اثنين من المتهمين".

واضاف البيان انه "تمت احالتهما الى قسم شرطة المخدرات والمؤثرات العقلية، لغرض تطبيق الاجراءات القانونية بحقهما واحالتهما الى القضاء لينالا جزاءهما العادل".