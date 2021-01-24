100 شخص يخضعون للحجر المنزلي في ذي قار

افاد مصدر امني، اليوم الاحد، بان قرابة 100 شخص مصاب بفيروس كورونا يخضعون للحجر المنزلي في محافظة ذي قار.

وقال المصدر ان "قرابة 100 شخص مصاب بفيروس كورونا يخضعون للحجر المنزلي في محافظة ذي قار"، مبينا ان "نتائج التحليل المختبري اثبتت يوم امس تسجيل 17 أصابة جديدة بـ فايروس كورونا".

شهدت محافظة ذي قار، يوم امس، ارتفاعا في عدد الاصابات بـ فايروس كورونا، والتي تواصل ارتفاعها للأسبوع الثالث، فيما انخفض عدد حالات الشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية مقارنة بالاصابات.