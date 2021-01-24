كتلة بدر تنعى القيادي في الحشد ابو علياء الحسيناوي ورفاقه

نعت كتلة بدر النيابية، السبت، ضحايا الحشد الشعبي الذين سقطوا إثر مواجهات مع داعش الارهابي في صلاح الدين.

وقال رئيس كتلة بدر النيابية النائب حسن شاكر الكعبي، في بيان "نعزي الحاج المجاهد هادي العامري وقيادات وجماهير بدر الظافرة باستشهاد القائد ابو علياء الحسيناوي آمر الفوج الثالث وثلة من المجاهدين أثناء تصديهم لداعش الإرهابي في منطقة العيث ضمن قاطع عمليات صلاح الدين".

ونعت قيادة العمليات المشتركة، السبت، القيادي في الحشد الشعبي الشهيد ابو علياء الحسيناوي ورفاقه، الذين سقطوا جراء هجوم لداعش الارهابي في في محافظة صلاح الدين.

وقالت القيادة في بيان"مازال رجال العراق يقدمون أرواحهم فداء لتراب هذا الوطن الغالي ويبذلون دمائهم الزاكيات، وها نحن اليوم نزف شهيداً عرف بشجاعته واخلاصه في عمله المهني، الا وهو آمر الفوج الثالث باللواء 22 بالحشد الشعبي الشهيد القائد المغفور له حسين سعيدان گاطع أبو علياء الحسيناوي وكوكبة من رفاقه خلال ملاحقتهم لعناصر عصابات داعش الإرهابية شرقي محافظة صلاح الدين".

وأضاف، "نسأل الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته ويدخلهم فسيح جناته ويلهمنا وذويهم الصبر والسلوان، وانا لله وانا اليه راجعون".

وفي وقت سابق من ليلة امس، تعرضت قوات الحشد الشعبي لهجوم شنه تنظيم داعش الارهابي في محافظة صلاح الدين،

وقال الحشد، في بيان إن "تعرض التنظيم ما زال مستمرا حتى اللحظة على قطعات الحشد الشعبي"، مؤكدا أن "منتسبي اللواء ٢٢ بالحشد الشعبي خاضوا مواجهات عنيفة في منطقة العيث شرق صلاح الدين".