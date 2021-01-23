افاد بيان صادر عن هيئة الحشد الشعبي ان الفوج الثالث في اللواء 22 بالحشد الشعبي،ارسل تعزيزات عسكرية لاسناد ابطال الفوج السادس باللواء 22 الذي تعرض قاطعه لهجوم "داعشي" إرهابي غادر شرق صلاح الدين.

واوضح البيان الذي اطلعت عليه وكالة انباء براثا انه ماتزال قوات اللواء 22 بالحشد الشعبي تتصدي للهجوم الإرهابي الذي قام به فلول "داعش" الإرهابي في جزيرة العيث شرق صلاح الدين، مساء اليوم، كما لايزال ابطال اللواء 22 يرابطون في مواقعهم.

واشار البيان الى ان الهجوم الإرهابي كان يستهدف أبناء المنطقة من المدنيين، الا ان ابطال الحشد الشعبي كانوا بمثابة دروع بشرية من اجل حمياتهم.

واكد البيان مقتل واصابة عدد من "الدواعش" الإرهابيين، بالإضافة الى وقوع ضحايا في صفوف قوات اللواء 22 بالحشد الشعبي.