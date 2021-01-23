قوة قادمة من بغداد تعتقل “إرهابي بارز” جنوب الفلوجة

أفاد مصدر أمني، السبت، باعتقال احد الارهابيين المطلوبين بعملية امنية استباقية جنوبي مدينة الفلوجة.

وقال المصدر في تصريح صحفي ان “قوة امنية قادمة من بغداد اعتقلت احد المطلوبين البارزين من عشيرة الجنابيين بعملية امنية استباقية استهدفت مناطق مختلفة من قضاء عامرية الصمود جنوبي مدينة الفلوجة”.

وأضاف، أن “عملية الاعتقال جاءت بعد ساعات من تفجيرات بغداد فيما تقوم قوات امنية من قيادة عمليات الانبار مسنودة بقوة من الحشد الشعبي بعملية امنية استباقية استهدفت مناطق مختلفة من صحراء الانبار الغربية”.

يشار الى ان القوات الامنية اطلقت حملة امنية استباقية خلال الساعات الماضية لتعقب بقايا خلايا داعش في مناطق مختلفة من مدن الانبار .