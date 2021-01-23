المرور العامة تعلن المباشرة بإجراء صارم يتعلق بالدراجات النارية

أعلنت مديرية المرور العامة، السبت (23 كانون الثاني 2021)، المباشرة بضبط الدرجات النارية غير المسجلة قانونياً وحجزها.

وقال مدير إعلام المديرية العميد حيدر كريم في حديث صحفي إن "مديرية المرور باشرت بتشكيل مفارز لغرض ضبط الدرجات النارية غير المسجلة وغير القانونية وايداعها في مواقع أو قواطع المديرية".

ودعا كريم مستخدمي الدرجات النارية هذه إلى "عدم الخروج بها إلى الشوارع".

يشار إلى أن القوات الأمنية في بغداد ومحافظات أخرى تنفذ، بين حين وآخر، حملات لمصادرة الدراجات النارية التي لايملك أصحابها أوراقاً ثبوتية بملكيتها، خاصة بعد وقوع حوادث اغتيال كان منفذوها يستقلون درجات نارية.