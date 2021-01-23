الاقتصاد النيابية: الصيغة النهائية للموازنة لم تسلم لرئاسة البرلمان لغاية الان

اكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، السبت، ان الصيغة النهائية لمشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢١ لم تسلم الى رئاسة مجلس النواب حتى الان.

وقال عضو اللجنة مازن الفيلي في تصريح صحفي ان “اللجنة المالية النيابية اجرت الكثير من التعديلات على موازنة ٢٠٢١”، لافتا الى ان “اللجنة لم تكمل تعديلاتها بشكل نهائي وهنالك بعض الابواب غير متكتملة النقاش”.

واضاف ان “اللجنة المالية لم تسلم رئاسة البرلمان النسخة النهائية للموازنة حتى الان”، مبينا ان “عدم التسليم جاء بسبب استمرار النقاش والتعديل على بنود الموازنة”.

واكدت لجنة النزاهة النيابية، الخميس الماضي، ان حكومة رئيس الوزراء مصطفى عبد اللطيف مشتت اعدت مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 بطريقة تمكنها استغلالها للمشروع الانتخابي.