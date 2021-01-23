الأخبار

الاتحاد الوطني يطالب بغداد وأربيل بموقف حازم من تصريحات أردوغان


أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غازي كاكائي، السبت، أن تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بخصوص تهديده بشأن عملية عسكرية على سنجار، هي تهديدات مستفزة وتعبر عن استهاره بسيادة العراق.

وقال كاكائي في تصريح صحفي إن “هذا التهديد يجب أن لايمر مرور الكرام، وأن يتخذ موقفا قويا من قبل الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، لا أن يتم التزام الصمت المخجل”.

وأضاف أنه “من غير المعقول أن يزور وزير الدفاع التركي بغداد وأربيل وبعد يومين تخرج هذه التصريحات من أردوغان، ولابد من وضح حد لها، والرد عليها بطريقة قوية تعبر عن سيادة البلد، واستعداده لحماية مواطنيه”.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد هدد يوم أمس بعد حضوره إلى صلاة الجمعة بشن عملية عسكرية في قضاء سنجار بمحافظة نينوى لملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الحشد الشعبي يعلن تدمير ثلاث مضافات لـ"داعش" شرقي صلاح الدين
الاتحاد الوطني يطالب بغداد وأربيل بموقف حازم من تصريحات أردوغان
"عملية استخبارية" تطيح بـ"إرهابي" في بغداد
وزير الخارجية: سنفاوض إدارة بايدن بشأن الحوار الاستراتيجي والوجود الأميركي
الاستخبارات تداهم مضافة لداعش الارهابي وتستولي على عبوات في ديالى
في ذي قار ارتفاع ملحوظ بإصابات كورونا... فماذا عن حالات الشفاء؟
بالفيديو ...الشيخ جلال الدين الصغير يتهم الكيان الصهيوني والمطبعين معه بالتفجيرات الارهابية في باب الشرقي
الداخلية تعلن ايقاف عملية نصب واحتيال في النجف.. صحاياها ارامل ومطلقات
القبض على ارهابي في سيطرة الجسر الفلسطيني بالانبار
وفاة نزيل مدان بالإرهاب في سجن "الحوت"
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1785.71
الجنيه المصري 93.02
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 2.85
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
فيصل الخليفي المحامي : دائما متألق اخي نزار ..تحية من صنعاء الصمود . ...
الموضوع :
الغاضبون لاحراق قناة دجلة..؟
سعدالدين كبك : ملاحظه حسب المعلومات الجديده من وزاره الخارجيه السيد وزير الخارجيه هو الذي رشح بنفسه وحده سبعين سفيرا ...
الموضوع :
بالوثائق.. توجيه برلماني بحضور وزير الخارجية الى المجلس في الجلسات المقبلة
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم اللهيبارك بيك ويرحم والديك وينصرك بح سيدنا و حبيبنا نبيى الرحمة ابو القاسم محمد واله ...
الموضوع :
هيئة الحشد الشعبي تبارك للقائد ’المجاهد أبو فدك’ ادراجه على لائحة العقوبات الأميركية
زيد مغير : مصطفى مشتت الغريباوي بدون أي استحياء منح منصب وزير الدفاع لشخص بعثي نتن له اخوين داعشيين ومنصب ...
الموضوع :
عضو بالامن النيابية يرد على مستشار الكاظمي بشأن سليماني ويطالب باقالته فورا
مازن عبد الغني محمد مهدي : نسال الله عز وجل ان يحفظ السيد حسن نصر الله و يحفظ الشعب اللبناني الشقيق ويحفظ الشعب ...
الموضوع :
سماحة السيد حسن نصر الله: لا يمكن للعراقيين أن يساووا بين من أرسل إليهم الانتحاريين ومن ساعدهم
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم صلي على محمد وال محمد وعجل فرجهم الشريف ونسالك يالله يا عظيم يا ذو الفضل العظيم ...
الموضوع :
40 مطلوباً من 6 دول متورطون باغتيال سليماني والمهندس
سليم الياسري : كان مثالا للمجاهد الحقيقي. متواضع الى درجة كبيرة فلم يهتم بالمظاهر لم يترك خلفه الا ملابسه التي ...
الموضوع :
بطل من اهوار العراق
Jack chakee : اويلي شكد مظلوم الرجال العراقي ويموت على جهاله مو واحدكم يرشي القاضي علمود لا ينطيها نفقة لو ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
البزوني : القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة سوف تبقى دماء الشهداء السعداء الحاج قاسم سليماني وابو مهدي ...
الموضوع :
أول تعليق أميركي على إمكانية محاكمة ترامب بجريمة المطار الغادرة الجبانة
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم صلي على محمد واله الاطهار والعن الدئم على الظالم البعثي الجديد محمد إبن سلمان لا تستغرب ...
الموضوع :
رسالة إلى خليفة الحجاج بن يوسف الثقفي؟
فيسبوك