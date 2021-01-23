الاتحاد الوطني يطالب بغداد وأربيل بموقف حازم من تصريحات أردوغان

أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غازي كاكائي، السبت، أن تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بخصوص تهديده بشأن عملية عسكرية على سنجار، هي تهديدات مستفزة وتعبر عن استهاره بسيادة العراق.

وقال كاكائي في تصريح صحفي إن “هذا التهديد يجب أن لايمر مرور الكرام، وأن يتخذ موقفا قويا من قبل الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، لا أن يتم التزام الصمت المخجل”.

وأضاف أنه “من غير المعقول أن يزور وزير الدفاع التركي بغداد وأربيل وبعد يومين تخرج هذه التصريحات من أردوغان، ولابد من وضح حد لها، والرد عليها بطريقة قوية تعبر عن سيادة البلد، واستعداده لحماية مواطنيه”.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد هدد يوم أمس بعد حضوره إلى صلاة الجمعة بشن عملية عسكرية في قضاء سنجار بمحافظة نينوى لملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني.