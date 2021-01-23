وزير الخارجية: سنفاوض إدارة بايدن بشأن الحوار الاستراتيجي والوجود الأميركي

أكد وزير الخارجية فؤاد حسين، السبت، أن العراق سيفاوض إدارة الرئيس الاميركي جو بايدن بشأن الحوار الاستراتيجي والوجود الأميركي.

ونقل بيان لوزارة الخارجية، عن حسين، قوله خلال محاضرة في مركز النهرين للدراسات الاستراتيجية "سنطلب من الإدارة الاميركية الجديدة استمرار اجتماعات الحوار الاستراتيجي وتحديد فريق التفاوض الجديد من جانبهم".

وأضاف كما سيتم "بحث الموضوعات الأمنية والعسكرية المتعلقة بتواجد القوات الأميركية في العراق".