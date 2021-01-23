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في ذي قار ارتفاع ملحوظ بإصابات كورونا... فماذا عن حالات الشفاء؟


شهدت محافظة ذي قار، اليوم السبت، ارتفاعا في عدد الاصابات بـ فايروس كورونا، والتي تواصل ارتفاعها للأسبوع الثالث، فيما انخفض عدد حالات الشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية مقارنة بالاصابات.

وقال مصدر طبي أن "نتائج التحليل المختبري اثبتت تسجيل 17 أصابة جديدة بـ فايروس كورونا، فيما سجلت الفحوصات المختبرية تحسن حالة 8 مصابين ب‍الفيروس في المحافظة"، مبينا ان "هذهِ الاصابات موزعة بين أقضية ونواحي المحافظة".

واضاف المصدر ان "عدد الفحوصات التي أجريت اليوم كانت 1504 فحصاً".

وارتفع المجموع التراكمي للاصابات الى 23963 منذ ظهور الوباء، وبلغت حالات الشفاء في المحافظه 23012 حالة.

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